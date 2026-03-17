Oscar 2026, Jane Fonda contro Barbra Streisand dopo il tributo a Robert Redford: "Io ho più cose da raccontare"
L'attrice avrebbe voluto essere al posto della collega per ricordare l'attore scomparso a 91 anni a settembre 2025
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Non sarebbero gli Oscar se mancasse l'angolo polemiche. Jane Fonda si è mostrata molto amareggiata per il tributo che Barbra Streisand ha offerto a Robert Redford sul palco del Dolby Theater. La coprotagonista di "Come Eravamo" ha ricordato il collega con un lungo discorso durante il segmento In Memoriam e ha concluso intonando il brano "The Way We Were" dal film.
Il commento risentito di Jane Fonda
"Lei ha fatto un solo film con lui, io quattro, e ho più cose da raccontare sul suo conto", si è lamentata l'attrice due volte Academy Award chiedendosi perché sia stata snobbata dopo aver recitato con Redford nell'arco di cinque decenni in "La Caccia" di Arthur Penn, "A Piedi Nudi Nel Parco", "Il Cavaliere Elettrico" e, nel 2017, "Le Nostre Anime di Notte", una introspettiva love story tra due vite al tramonto. Quello fu il penultimo film di Redford nella sua lunga carriera: "Volevo girare con Jane prima di morire", aveva detto alla stampa in quell'occasione. "Sono sempre stata innamorata di lui: è stato un meraviglioso essere umano che ha fatto tanto per il cinema", ha detto Fonda sfilando sul tappeto rosso del party di Vanity Fair.
I nomi mancanti nel Memoriam
Non solo polemiche su Robert Redford: è stata notata l'assenza di star scomparse prematuramente come James Van Der Beek e Eric Danenon nel segmento listato in cui Hollywood ha reso omaggio anche all'attrice italiana Claudia Cardinale, allo scenografo Gianni Quaranta, al regista Rob Reiner, ucciso in casa a Los Angeles assieme alla moglie Michele dal figlio Nick, e allo stilista Giorgio Armani, che dopo aver vestito Richard Gere in "American Gigolo" era ormai di casa nella mecca del cinema.
"È l'Academy che decide. Purtroppo stiamo perdendo sempre più persone e, soprattutto, ogni anno perdiamo figure leggendarie", ha spiegato il vicepresidente di Disney Television Rob Mills, anche executive responsabile della diretta su Abc.