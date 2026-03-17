"Lei ha fatto un solo film con lui, io quattro, e ho più cose da raccontare sul suo conto", si è lamentata l'attrice due volte Academy Award chiedendosi perché sia stata snobbata dopo aver recitato con Redford nell'arco di cinque decenni in "La Caccia" di Arthur Penn, "A Piedi Nudi Nel Parco", "Il Cavaliere Elettrico" e, nel 2017, "Le Nostre Anime di Notte", una introspettiva love story tra due vite al tramonto. Quello fu il penultimo film di Redford nella sua lunga carriera: "Volevo girare con Jane prima di morire", aveva detto alla stampa in quell'occasione. "Sono sempre stata innamorata di lui: è stato un meraviglioso essere umano che ha fatto tanto per il cinema", ha detto Fonda sfilando sul tappeto rosso del party di Vanity Fair.