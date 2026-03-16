Oscar 2026, ecco tutti i vincitori della serata: c'è anche un'italiana

La commedia politica "Una battaglia dopo l'altra", regia di Paul Thomas Anderson, ha vinto l'oscar come miglior film. Nell'accettare il premio, Anderson ha ricordato il produttore Adam Somner, suo collaboratore storico scomparso nel 2024. Una vittoria che è stata anche una consolazione personale per Leonardo DiCaprio, protagonista del film rimasto senza di riconoscimenti. "Una battaglia dopo l'altra" ha vinto in totale sei statuette: oltre che per la miglior regia, anche per la sceneggiatura non originale - l'ispirazione è Vineland di Thomas Pynchon -, il montaggio (andato a Andy Jurgensen) e, per la prima volta nella storia degli Oscar e il casting. Premiato anche Sean Penn, come miglior attore non protagonista, ma l'artista ha disertato la cerimonia: secondo il New York Times, sarebbe stato diretto verso l'Ucraina, di cui è un grande sostenitore.