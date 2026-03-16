premiata come miglior attrice

Oscar, Jessie Buckley e il coraggio di trasformare il palco in un omaggio alla maternità

Nel discorso per la statuetta come miglior attrice, l’interprete irlandese ha spostato l’attenzione da Hollywood alla vita reale raccontando come diventare genitore abbia cambiato il suo modo di guardare al lavoro, al successo e alla propria identità

16 Mar 2026 - 09:36
1 di 20
© Ansa | La vincitrice del premio come migliore attrice, Jessie Buckley, e il vincitore del premio come miglior attore, Michael B. Jordan, posano con i loro premi
© Ansa | La vincitrice del premio come migliore attrice, Jessie Buckley, e il vincitore del premio come miglior attore, Michael B. Jordan, posano con i loro premi
© Ansa | La vincitrice del premio come migliore attrice, Jessie Buckley, e il vincitore del premio come miglior attore, Michael B. Jordan, posano con i loro premi

© Ansa | La vincitrice del premio come migliore attrice, Jessie Buckley, e il vincitore del premio come miglior attore, Michael B. Jordan, posano con i loro premi

© Ansa | La vincitrice del premio come migliore attrice, Jessie Buckley, e il vincitore del premio come miglior attore, Michael B. Jordan, posano con i loro premi

L’attrice irlandese Jessie Buckley ha vinto l’Oscar come miglior attrice nel film Hamnet – Nel nome del figlio, diretto da Chloé Zhao tratto dal romanzo di Maggie O’Farrelle, coronando un percorso artistico intenso e sorprendente. Ma più della statuetta, a restare nella memoria della notte è stato il suo discorso: un omaggio profondo alla maternità e alla complessità di essere donna oggi. Sul palco del Dolby Theatre, visibilmente emozionata, Buckley ha ringraziato la squadra di lavoro e la sua famiglia, prima di fermarsi qualche secondo in silenzio. Poi ha parlato di qualcosa che raramente trova spazio nei discorsi di premiazione: il cambiamento personale portato dall’essere madre. "Il cinema mi ha insegnato a vivere mille vite,” ha detto. “Ma diventare madre mi ha insegnato a vivere davvero la mia".

Leggi anche

Oscar: il trionfo di "Una battaglia dopo l'altra", Paul Thomas Anderson miglior regista

Oltre il podio: l’oro di Francesca Lollobrigida e la forza silenziosa delle mamme atlete

Il cambio di prospettiva della maternità - L’attrice ha raccontato di come la maternità abbia trasformato il suo modo di guardare al lavoro e all’arte, rendendola più vulnerabile ma anche più coraggiosa. "La maternità non è solo amore e dolcezza, come spesso la raccontiamo. È anche paura, responsabilità, stanchezza, e una forma di forza che non sapevo di avere". "Vorrei dedicare questo premio al bellissimo caos del cuore di una madre", ha detto dal palco. Un momento che ha assunto un significato ancora più simbolico perché nel Regno Unito la cerimonia cadeva proprio nel giorno della Mother’s Day britannica. Buckley, diventata madre da pochi mesi, ha parlato della propria figlia di otto mesi e della linea invisibile che unisce le donne della sua famiglia. "Tutti noi veniamo da una stirpe di donne che continuano a creare contro ogni probabilità", ha aggiunto, ringraziando anche la regista Chloé Zhao e la scrittrice Maggie O’Farrell, autrice del romanzo da cui è tratto Hamnet – Nel nome del figlio. La platea, composta da star e registi di Hollywood, ha reagito con un lungo applauso. Molti volti erano visibilmente commossi.

Un omaggio a tutte le madri - Buckley ha poi rivolto un pensiero a tutte le donne che cercano di conciliare lavoro creativo, carriera e famiglia. “A tutte le madri che stanno creando, lavorando, sopravvivendo con pochissimo sonno, questa statuetta è anche vostra. Perché creare una vita è l’atto artistico più grande che esista.” Negli ultimi anni Hollywood ha iniziato a parlare più apertamente di maternità, equilibrio tra vita privata e carriera e rappresentazione delle donne sullo schermo. Il discorso di Buckley si inserisce perfettamente in questa nuova sensibilità, trasformando una tradizionale accettazione di premio in un momento di riflessione collettiva.

Un messaggio che lascia il segno - Con questa vittoria, Jessie Buckley consolida il suo posto tra le interpreti più intense della sua generazione. Ma la sensazione, alla fine della serata, era che il momento più potente non fosse la consegna della statuetta, bensì quelle parole semplici e sincere su cosa significhi prendersi cura di una vita mentre si continua a inseguire la propria. E per qualche minuto, nella notte più glamour del cinema, Hollywood ha ascoltato in silenzio.

oscar

Sullo stesso tema