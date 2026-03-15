Il percorso di Jordan verso il successo non è stato improvviso. Nato e cresciuto nel New Jersey, ha iniziato la carriera giovanissimo con piccole apparizioni televisive, tra cui una parte nella serie cult I Soprano. Poco dopo è arrivato il ruolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico: Wallace nella celebre serie The Wire. Negli anni successivi l'attore ha consolidato la sua carriera passando dal piccolo al grande schermo, fino alla consacrazione internazionale con Creed, spin-off della saga di Rocky, e con il blockbuster Marvel Black Panther.