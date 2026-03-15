Michael B. Jordan sfida DiCaprio e Chalamet: chi è il nuovo volto della corsa agli Oscar
Con "I peccatori" l'attore americano irrompe sulla scena e mette in discussione il dominio di star date per favorite
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L'outsider che può cambiare la notte degli Oscar. C'è un nome che potrebbe ribaltare ogni pronostico perché a contendersi l'ambita statuetta non ci sono solo Leonardo DiCaprio o Timothée Chalamet: tra i candidati all’Oscar come miglior attore protagonista spicca anche Michael B. Jordan, interprete di I peccatori. Un nome che fino a pochi mesi fa sembrava outsider nella stagione dei premi e che ora, grazie a una vittoria decisiva ai SAG Awards, è diventato uno dei rivali più temuti nella corsa alla statuetta.
Il film rivelazione della stagione
Gran parte delle sue possibilità di trionfo è legata al successo di I peccatori, il film diretto da Ryan Coogler. Il thriller soprannaturale ambientato nel Sud degli Stati Uniti mescola horror, dramma gotico e suggestioni pulp, tra vampiri, gangster e musica blues. Il risultato è stato un vero fenomeno nella stagione dei premi: la pellicola ha ottenuto 16 nomination agli Oscar, superando il record di candidature detenuto da titoli storici come Titanic, Eva contro Eva e La La Land.
Due personaggi, una sfida attoriale
Nel film Jordan affronta una prova particolarmente complessa: interpreta due fratelli gemelli, Smoke e Stack, protagonisti di una storia che intreccia tensione soprannaturale e dramma sociale. Una doppia interpretazione che ha colpito critica e addetti ai lavori, contribuendo a rilanciare il suo nome tra i possibili vincitori dell'Oscar. La vittoria ai SAG Awards, assegnati dal sindacato degli attori statunitensi, è stata considerata la vera sorpresa della stagione.
Dal New Jersey a Hollywood
Il percorso di Jordan verso il successo non è stato improvviso. Nato e cresciuto nel New Jersey, ha iniziato la carriera giovanissimo con piccole apparizioni televisive, tra cui una parte nella serie cult I Soprano. Poco dopo è arrivato il ruolo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico: Wallace nella celebre serie The Wire. Negli anni successivi l'attore ha consolidato la sua carriera passando dal piccolo al grande schermo, fino alla consacrazione internazionale con Creed, spin-off della saga di Rocky, e con il blockbuster Marvel Black Panther.
Una corsa agli Oscar più aperta che mai
Nella categoria di miglior attore protagonista, Jordan si confronta con una concorrenza di altissimo livello: oltre a DiCaprio e Chalamet, tra i candidati figurano anche Ethan Hawke, Jesse Plemons e l'attore brasiliano Wagner Moura.
Il verdetto arriverà nella notte del 15 marzo al Dolby Theatre, durante la cerimonia degli Oscar. E se fino a poco tempo fa sembrava una sfida tra giganti già consacrati, oggi la presenza di Michael B. Jordan rende la corsa alla statuetta molto più imprevedibile.