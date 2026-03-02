Corsa all'Oscar, "Sinners" trionfa anche agli Actor Awards

Jessie Buckley ha vinto il premio come miglior attrice per la sua interpretazione in "Hamnet". Ma le altre sfide per gli attori sono state più difficili da definire. Sean Penn ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per 'One Battle After Another' e Amy Madigan è stata premiata come miglior attrice non protagonista per "Weapons". Poi l'omaggio a Catherine O'Hara, scomparsa il 30 gennaio, con il premio postumo come migliore attrice nella serie comica"The Studio", per la sua interpretazione di una dirigente cinematografica nella satira dello spettacolo. Seth Rogen ha detto che O'Hara "ha dimostrato che si può essere un genio e che si può essere gentili". "Se avete persone nella vostra vita che non conoscono il suo lavoro", ha detto Rogen, "mostrate loro O'Hara che balla sulle note di Harry Belafonte in "Beetlejuice", mostrate loro O'Hara che si fa male al ginocchio in 'Best in Show' e fa quella cosa incredibile in cui zoppica, e dite alla gente, mentre ride, che quella è Catherine O'Hara e che siamo stati fortunati a vivere in un mondo in cui ha condiviso così generosamente il suo talento con noi".