Corsa all'Oscar, "Sinners" trionfa anche agli Actor Awards
Il film di Ryan Coogler entra ufficialmente in competizione con "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson
© Getty
Dopo aver collezionato 16 candidature agli Oscar e dopo aver vinto due Golden Globe, "Sinners" si è aggiudicato il premio per il miglior cast alla 32esima edizione degli Screen Actors Guild's Actor Awards. La vittoria del dramma vampiresco di Ryan Coogler apre la strada a ottime possibilità di trionfo agli Oscar, entrando ufficialmente in competizione con "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson, reduce di premi ai Golden Globe, ai Producers Guild Awards, ai BAFTA e ai Directors Guild Awards. Delroy Lindo ha parlato a nome del cast del film: "Dal profondo dei nostri cuori, al profondo dei vostri cuori, grazie infinite per tutto", ha detto l'attore americano. Poco prima, Michael B. Jordan aveva vinto anche il premio come miglior attore maschile, ribaltando le aspettative per il favorito della categoria, Timothée Chalamet. Per Jordan è il premio più importante della sua acclamata carriera: "Non me l'aspettavo affatto. Sì, amico, è davvero fantastico", ha commentato.
Gli altri premi della serata
Jessie Buckley ha vinto il premio come miglior attrice per la sua interpretazione in "Hamnet". Ma le altre sfide per gli attori sono state più difficili da definire. Sean Penn ha vinto il premio come miglior attore non protagonista per 'One Battle After Another' e Amy Madigan è stata premiata come miglior attrice non protagonista per "Weapons". Poi l'omaggio a Catherine O'Hara, scomparsa il 30 gennaio, con il premio postumo come migliore attrice nella serie comica"The Studio", per la sua interpretazione di una dirigente cinematografica nella satira dello spettacolo. Seth Rogen ha detto che O'Hara "ha dimostrato che si può essere un genio e che si può essere gentili". "Se avete persone nella vostra vita che non conoscono il suo lavoro", ha detto Rogen, "mostrate loro O'Hara che balla sulle note di Harry Belafonte in "Beetlejuice", mostrate loro O'Hara che si fa male al ginocchio in 'Best in Show' e fa quella cosa incredibile in cui zoppica, e dite alla gente, mentre ride, che quella è Catherine O'Hara e che siamo stati fortunati a vivere in un mondo in cui ha condiviso così generosamente il suo talento con noi".
Prima dell'inizio della cerimonia, il premio per il miglior cast di stuntman è andato al film "Mission: Impossible - The Final Reckoning". Tra i premi televisivi, 'The Studio' ha vinto per la serie comica e 'The Pitt' per la serie drammatica. Tra i vincitori individuali figurano Keri Russell ("The Diplomat"), Rogen ("The Studio"), Michelle Williams ("Dying for Sex"), Owen Cooper ("Adolescence") e Noah Wyle ("The Pitt").
La cerimonia
Presentata dalla SAG-AFTRA, l'associazione degli attori, la cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming su Netflix. Kristen Bell, tornata come presentatrice, ha dato il via allo spettacolo con una nota leggera, canti e balli, nonostante la guerra in Iran e gli sconvolgimenti nell'industria dell'intrattenimento. I premi del sindacato statunitense che rappresentava più di 160 mila attori, precedentemente noti come SAG Awards, rappresentano una delle tappe principali nella fase pre-Oscar. Gli attori hanno un ruolo cruciale nell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences e le loro scelte agli Actor Awards spesso coincidono con quelle della serata finale degli Oscar.
Il premio alla carriera per Harrison Ford
Un premio importante per un grande nome: a Harrison Ford il SAG-AFTRA Life Achievement Award, consegnato con caloroso sarcasmo da Woody Harrelson. "Sono in una sala con attori, molti dei quali sono qui perché sono stati nominati per ricevere un premio per il loro straordinario lavoro, mentre io sono qui per ricevere un premio per essere vivo", ha scherzato Ford. L'interprete di Indiana Jones si è commosso per gran parte del suo discorso, riflettendo su una carriera che, a suo dire, "non è stata un successo immediato". Ha definito il premio "molto incoraggiante". "Sono davvero un ragazzo fortunato. Fortunato ad aver trovato la mia gente. Fortunato ad avere un lavoro che mi stimola. Fortunato a poterlo ancora fare", ha concluso.