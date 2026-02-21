Cinema, Berlinale: Orso d'Oro a "Yellow Letters" di Ilker Catak

Su queste polemiche, Wim Wenders ha letteralmente volteggiato con l'eleganza, la pazienza, il fare paterno e la precisione di un anziano professore, lo stesso Catak ha riconosciuto alla fine: "Sei stato uno dei miei maestri". "Qual è il linguaggio comune alla Berlinale?", ha chiesto Wenders con il tono di chi la sa lunga. Per poi specificare: "Il nostro linguaggio, il cinema, è molto differenziato, ci sono tanti approcci a questo linguaggio quanti sono i registi". Ma soprattutto: "Gli attivisti combattono principalmente su Internet per cause umanitarie, in particolare per la dignità e la protezione della vita umana. Queste sono le nostre cause, come dimostrano chiaramente i film della Berlinale". E rivolgendosi direttamente agli attivisti ha affermato: "Fate un lavoro necessario e coraggioso, ma non è necessario che sia in competizione con noi, tantomeno che le nostre lingue debbano scontrarsi". Da qui l'invito: "Non è una gara, la nostra è un'alleanza", anche perché "le cause condivise hanno una migliore possibilità di resistere al vento sempre mutevole del consumo di astrazione e sovrasaturazione. Il cinema è più resistente all'oblio e certamente più longevo della breve durata dell'attenzione che offre Internet".