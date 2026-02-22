Bafta 2026, le star sul red carpet e i beauty look più belli

Prima vera “prova generale” in vista dei premi Oscar 2026, la cui consegna avverrà nella notte italiana tra il 15 e il 16 marzo prossimi. Sul tappeto rosso più importante legato al mondo della settima arte britannica hanno sfilato abiti favolosi, tra glamour e teatralità. Un appuntamento atteso dai fashion addicted che non ha deluso le aspettative. Tutti lunghi, caratterizzati da scolli sensuali e aperture sul decolléte, trasparenze in pizzo e silhouette aderenti, volumi importanti e forme scultoree. Menzione speciale anche per i completi maschili, riletti in chiave contemporanea.