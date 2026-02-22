Bafta 2026, le star sul red carpet e i beauty look più belli

Bafta 2026, gli abiti e i beauty look delle star sul red carpet
© IPA | Bafta 2026: Emma Stone
Gli abiti da sogno e le ispirazioni da copiare per make up e acconciature dalla notte più importante per il cinema britannico
Dal red carpet dei Bafta 2026: Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Odessa A'zion, Kirsten Dunst e Monica Bellucci © IPA
I Bafta sono la notte degli Oscar di Londra, i riconoscimenti assegnati al cinema inglese. Sul red carpet della Royal Festival Hall – segnato dal ritorno della principessa del Galles Kate Middleton accanto al marito, il principe William, dopo un’assenza che durava dal 2023 – una parata di star internazionali per la 79esima edizione dei premi dalle iconiche maschere dorate: da Leonardo DiCaprio a Emma Stone, da Timothée Chalamet a Kirsten Dunst, Glenn Close e Monica Bellucci, Ethan Hawke e Cillian Murphy, Tilda Swinton, Teyana Taylor e Regé-Jean Page, fino all’astro in ascesa Odessa A’zion, consacrata dai social "crush collettiva".
Prima vera “prova generale” in vista dei premi Oscar 2026, la cui consegna avverrà nella notte italiana tra il 15 e il 16 marzo prossimi. Sul tappeto rosso più importante legato al mondo della settima arte britannica hanno sfilato abiti favolosi, tra glamour e teatralità. Un appuntamento atteso dai fashion addicted che non ha deluso le aspettative. Tutti lunghi, caratterizzati da scolli sensuali e aperture sul decolléte, trasparenze in pizzo e silhouette aderenti, volumi importanti e forme scultoree. Menzione speciale anche per i completi maschili, riletti in chiave contemporanea.
Quanto alle acconciature, sono andati per la maggiore i capelli raccolti: niente chignon geometrici e iper strutturati ma scomposti, a favore di un maggior movimento e un effetto più morbido. In ascesa i curly hair, i ricci portati sciolti e al naturale. In fatto di make up, i rossetti sono “blurred”: niente labbra lucide e glossy bensì un tocco opaco, quasi sfumato, che dà l’illusione di un maggior volume.
