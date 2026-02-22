Bafta 2026, le star sul red carpet e i beauty look più belli

GLI OSCAR INGLESI

Gli abiti da sogno e le ispirazioni da copiare per make up e acconciature dalla notte più importante per il cinema britannico

22 Feb 2026 - 23:24
Dal red carpet dei Bafta 2026: Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Odessa A'zion, Kirsten Dunst e Monica Bellucci © IPA

Dal red carpet dei Bafta 2026: Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Odessa A'zion, Kirsten Dunst e Monica Bellucci © IPA

I Bafta sono la notte degli Oscar di Londra, i riconoscimenti assegnati al cinema inglese. Sul red carpet della Royal Festival Hall – segnato dal ritorno della principessa del Galles Kate Middleton accanto al marito, il principe William, dopo un’assenza che durava dal 2023 – una parata di star internazionali per la 79esima edizione dei premi dalle iconiche maschere dorate: da Leonardo DiCaprio a Emma Stone, da Timothée Chalamet a Kirsten Dunst, Glenn Close e Monica Bellucci, Ethan Hawke e Cillian Murphy, Tilda Swinton, Teyana Taylor e Regé-Jean Page, fino all’astro in ascesa Odessa A’zion, consacrata dai social "crush collettiva". 

Bafta 2026, i best look delle star sul red carpet

 Prima vera “prova generale” in vista dei premi Oscar 2026, la cui consegna avverrà nella notte italiana tra il 15 e il 16 marzo prossimi. Sul tappeto rosso più importante legato al mondo della settima arte britannica hanno sfilato abiti favolosi, tra glamour e teatralità. Un appuntamento atteso dai fashion addicted che non ha deluso le aspettative. Tutti lunghi, caratterizzati da scolli sensuali e aperture sul decolléte, trasparenze in pizzo e silhouette aderenti, volumi importanti e forme scultoree. Menzione speciale anche per i completi maschili, riletti in chiave contemporanea.  

Bafta 2026, i beauty look da copiare alle star

 Quanto alle acconciature, sono andati per la maggiore i capelli raccolti: niente chignon geometrici e iper strutturati ma scomposti, a favore di un maggior movimento e un effetto più morbido. In ascesa i curly hair, i ricci portati sciolti e al naturale. In fatto di make up, i rossetti sono “blurred”: niente labbra lucide e glossy bensì un tocco opaco, quasi sfumato, che dà l’illusione di un maggior volume.

Bafta 2026, gli abiti e i beauty look delle star sul red carpet

