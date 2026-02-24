Addio a Robert Carradine, lo storico "papà" di Lizzie McGuire

La protagonista di Lizzie McGuire, Hilary Duff, ha ricordato il collega, che nella serie interpretava il suo impacciato genitore, Sam Maguire, con un commovente messaggio in cui si legge: "Questa fa male. È davvero difficile affrontare la perdita di un vecchio amico. C'era così tanto calore nella famiglia McGuire e mi sono sempre sentita così accudita dai miei genitori sullo schermo. Gliene sarò per sempre grata. Sono profondamente dispiaciuta di apprendere che Bobby stava soffrendo. Il mio cuore si spezza per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che lo amavano".