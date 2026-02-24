Addio a Robert Carradine, lo storico "papà" di Lizzie McGuire
Si è spento all’età di 71 anni l'attore Robert Carradine, membro della celebre famiglia del cinema hollywoodiano. Soffriva da anni di disturbo bipolare
Robert Carradine e Hilary Duff © Instagram
"Un addio che fa male". Così l’attrice e cantante Hilary Duff ha voluto ricordare su Instagram la scomparsa di Robert Carradine, l’uomo che nella serie cult di inizi Anni 2000, Lizzie McGuire, interpretava suo padre. L’attore, famoso anche per la commedia "La rivincita dei Nerds" membro della prestigiosa dinastia cinematografica dei Carradine aveva 71 anni. Da anni soffriva di problemi mentali e grave disturbo bipolare, come riportato dalla stessa famiglia di Robert. Deadline parla di suicidio.
La lotta contro la mente
La famiglia sconvolta ha dichiarato a Deadline: "È con profonda tristezza che annunciamo la scomparsa del nostro amato padre, nonno, zio e fratello Robert Carradine. In un mondo che a volte appare così buio, Bobby è sempre stato un punto di luce per chiunque gli fosse accanto.
Siamo profondamente addolorati per la perdita di questa splendida anima e desideriamo onorare il coraggio con cui ha affrontato, per quasi vent’anni, la sua battaglia contro il disturbo bipolare. Ci auguriamo che il suo percorso possa essere fonte di ispirazione e ci aiuti a contrastare lo stigma legato alla malattia mentale. In questo momento chiediamo rispetto e riservatezza per poter elaborare un dolore così grande. Vi siamo grati per la comprensione e la compassione".
Il fratello Keith Carradine, attore anche lui, ha scelto di rendere nota la malattia per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. "La malattia ha avuto la meglio su di lui, ma desidero ricordarlo per la forza con cui l’ha affrontata e per la sua anima straordinaria. Era profondamente talentuoso e ci mancherà ogni giorno".
Il ricordo di Hilary Duff
La protagonista di Lizzie McGuire, Hilary Duff, ha ricordato il collega, che nella serie interpretava il suo impacciato genitore, Sam Maguire, con un commovente messaggio in cui si legge: "Questa fa male. È davvero difficile affrontare la perdita di un vecchio amico. C'era così tanto calore nella famiglia McGuire e mi sono sempre sentita così accudita dai miei genitori sullo schermo. Gliene sarò per sempre grata. Sono profondamente dispiaciuta di apprendere che Bobby stava soffrendo. Il mio cuore si spezza per lui, per la sua famiglia e per tutti coloro che lo amavano".
La Carriera di Robert
Dopo gli esordi negli anni Settanta, apparendo in serie come "The Cowboys" (1974) e nel film per la TV "The Hatfields" and "the McCoys" (1975), ha ottenuto la notorietà presso il grande pubblico grazie al ruolo di Lewis Skolnick nella commedia cult "La rivincita dei nerds", che lo ha trasformato in un volto simbolo del cinema brillante degli anni Ottanta. La sua interpretazione, ironica e insieme vulnerabile, contribuì al successo del film e dei successivi capitoli della saga, rendendolo particolarmente amato da una generazione di spettatori.
Il percorso artistico di Robert Carradine, intrecciato a quello di una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo, racconta la storia di un interprete che ha saputo lasciare un segno soprattutto attraverso autenticità e misura. Oggi resta il ricordo di un attore che ha attraversato decenni di cinema e televisione con discrezione, la memoria di un uomo che ha combattuto per diversi anni contro la propria mente e i gravi disturbi bipolari che ne hanno alla fine portato alla morte.