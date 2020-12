Cancellato il sequel di Lizzie McGuire, Hilary Duff: "Il sogno è andato in frantumi"

Hilary Duff dice addio a Lizzie McGuire: il sequel della serie cult di inizio 2000 non si farà. A confermarlo è la stessa attrice americana con un post su Instagram in cui si dice "molto affranta": "Conosco gli sforzi e le discussioni che ci sono state per cercare in ogni modo di fare un reboot, ma nonostante l’impegno di tutti, non succederà...", scrive la star, che nell'agosto 2019 aveva annunciato il ritorno nel suo iconico ruolo, non più da adolescente però, bensì da donna di 30 anni.

"Sono stata così onorata di aver aver interpretato un personaggio come Lizzie nella mia vita. Ha avuto un impatto nel tempo su tanti, me compresa. Vedere la fedeltà e l’amore dei fan per lei, fino a questi giorni, significa tanto per me", ha scritto la Duff.

Poi ha concluso affranta: "Vorrei che qualsiasi reboot di Lizzie sia il più onesto e autentico possibile rispetto alla persona che sarebbe oggi. Il suo personaggio lo merita. Prendiamo tutti un momento per pensare alla donna meravigliosa che sarebbe stata e alle avventure che avremmo vissuto con lei. Sono molto triste, ma giuro che ognuno ha fatto del suo meglio ma le stelle non si sono allineate. D’altronde non è una novità in questo 2020!".

