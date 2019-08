Lizzie McGuire compie 30 anni e torna in tv nel reboot con Hilary Duff

Arrivata alla soglia dei 30 anni, Lizzie è diventata una giovane donna che vive a New York insieme al fidanzato. Riparte da qui il reboot di "Lizzie McGuire", serie cult di inizio 2000, che torna, per la gioia dei fan, sulla nuova piattaforma streaming di Walt Disney. Tra i lanci più attesi dell'autunno ad annunciarlo è stata Hilary Duff, dal palco della convention D23 Expo di Disney Channel. L'attrice si riprende il suo iconico ruolo e sui social scrive: "Sto per tornare a casa, dalla mia ragazza!, ha scritto l'attrice sui social.

Prodotto da Terri Minsky, creatrice originale della storica e amata teen serie il sequel prevede anche questa volta la partecipazione dell'alter ego animato di Lizzie, che ne esprime sentimenti e paure più intimi. Dal palco della convention D23 Expo, Hilary Duff ha spiegato come Lizzie non sia più un adolescente che si divide tra la famiglia e i suoi due amici: Miranda e Gordo: "E' cresciuta, è più anziana, è più saggia, e ha un budget per le scarpe molto più cospicuo". E ha aggiunto "Ha il lavoro dei suoi sogni, e l’uomo perfetto, che possiede un ristorante esclusivo. Si sta preparando per festeggiare il suo trentesimo compleanno...". Ma ovviamente non tutto andrà alla perfezione, ha lasciato intendere l'attrice che però non ha voluto svelare di più per accrescere la curiosità dei fan. Non resta che attendere di vedere il primo episodio.