Hilary Duff, secondo matrimonio in arrivo con Matthew Koma

L'annuncio dei fiori d'arancio (e di uno stop dal set) arriva dopo un periodo particolarmente complicato dell'attrice, che ai suoi follower non ha mai nascosto le difficoltà incontrate dopo la nascita della bimba.



"Lasciatemelo dire, allattare al lavoro fa schifo", ha scritto qualche giorno fa. "Avevo zero tempi morti e di solito allattavo in sala trucco, mentre quattro mani lavoravano intorno a me per prepararmi alla scena successiva. Anche se avevo la fortuna di avere un mio camerino, ma non si potevano considerare pause. So che molte donne non possono allatare e io sono grata di averlo potuto fare per sei meravigliosi mesi. Ma adesso ho bisogno di una pausa. Mamme sentitevi delle superwoman... perché lo siete."