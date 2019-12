Hilary Duff si è sposata con Matthew Koma... nel giardino di casa

Nozze private e segrete, anzi casalinghe per Hilary Duff. L'attrice (famosa per la serie tv "Lizzie McGuire") ha sposato il suo Matthew Koma, musicista newyorkese, con una cerimonia intima e privata, che si è svolta nella casa dei due a Los Angeles, anzi nel giardino. Presenti solo i familiari e gli amici della coppia, che aveva annunciato il fidanzamento lo scorso maggio.

Hilary Duff si è sposata, guarda i primi scatti social INSTAGRAM 1 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 INSTAGRAM 10 di 12 INSTAGRAM 11 di 12 INSTAGRAM 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

La coppia lo ha annunciato con uno scatto condiviso sui social in cui appaiono davanti ad un'auto nuziale, che sul vetro porta la scritta "Just married". Koma ha anche voluto scrivere una tenera frase accanto alla foto: "Per il resto dell’eternità... 21.12.19", mentre l'attrice e cantante ha preferito essere più sintetica e aggiungere un semplice: "Ecco", ma ha postato un video in cui mostra la preparazione alle nozze e in cui parla del suo abito da sposa. Nelle storie di Instagram poi ecco arrivare i primi scatti della coppia davanti allo specchio della camera da letto in cui mostrano le fedi e poi alcune immagini che li ritraggono insieme, lei tra le braccia di lui a festeggiare il loro giorno del "sì".

La Duff, che è diventata famosa con la serie televisiva "Lizzie McGuire" di cui è stato annunciato il revival a quindici anni dall'ultima puntata, tornerà ad interpretare il suo personaggio, continuando però anche la sua carriere come cantante. Insieme al musicista newyorkese ha avuto una bimba, Banks Violet Bair, nata nell'ottobre 2018 e ha un altro figlio di 7 anni Luca Cruz Comrie, avuto con l’ex marito, Mike Comrie, giocatore canadese di hockey su ghiaccio.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI