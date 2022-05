Hilary Duff posa nuda: "Orgogliosa di questo corpo che ha messo al mondo tre figli..."

sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!", così Hilary Duff, 34 anni, racconta sul suo profilo Instagram come è stato posare, completamente nuda, nello shooting super hot dell'americano Women's Health. Diventata mamma per la terza volta solo un anno fa, nel marzo del 2021, l'attrice, star di "Lizzie McGuire" si dice "orgogliosa" del suo corpo, ma soprattutto: "Orgogliosa che abbia prodotto tre figli...".

"Mi sono sentita forte e bella e mi sono molto divertita a posare senza i miei jeans da mamma a vita alta e le maglie oversize che indosso normalmente. Grazie a tutti coloro che hanno reso normale questa giornata per me e mi hanno sostenuto con complimenti e amore", aggiunge la star, che ammette anche di aver finalmente fatto pace con i cambiamenti del suo corpo (a 17 anni ha sofferto di gravi disturbi alimentari, ndr). Per lo shooting tuttavia, dopo il terzo parto, si è sottoposta ad un intenso training allenandosi quattro volte a settimana.

La Duff ha annunciato di essere diventata mamma per la terza volta nel giugno del 2021, quando è nata

Mae James Bair,

Matthew Koma

Banks Violet,

seconda figlia avuta con, dopovenuta al mondo nel 2018. I due avevano iniziato la loro relazione nel 2015 ma sono usciti allo scoperto nel 2017 sul red carpet dei SAG Award. Si sono poi sposati a dicembre 2019 con una cerimonia privata.

La star del cinema e della musica è anche mamma di

Luca Cruz

, nato nel 2012 durante il primo matrimonio con Mike Comrie.

Hilary Duff avrebbe dovuto riprendere i panni di Lizzie McGuire per una serie revival targata Disney+ che era stata annunciata durante la presentazione del servizio streaming della Casa di topolino. Ma dopo le riprese dei primi due episodi, il progetto è stato accantonato per via di alcun divergenze creative.