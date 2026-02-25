Tra i tanti omaggi per il cineasta anche quello della figlia Asia Argento: "L'arte di Dario ci ha contagiati tutti con la sua magia e il suo viaggio nel subconscio. Ci ha traumatizzato, colpito e liberato con i suoi incubi e il suo modo di vedere la parte più profonda di tutti noi", ha detto l'attrice. Ha poi ricordato la grande occasione che ha avuto nel poter collaborare con il regista e poterlo osservare "dentro e fuori dal set", sottolineando anche che è "un padre eccezionale".