Dario Argento si dà ai videogiochi: sarà regista di Dreadful Bond

Il regista romano, dopo decenni di successi nel mondo del cinema, non vuole fermarsi e ha intenzione di stravolgere ancora il mondo dell’intrattenimento: il suo sarà un ruolo di supervisione artistica, per un percorso che porterà alla realizzazione di un thriller soprannaturale e psicologico molto vicino ai suoi canoni.



"Dreadful Bond è un progetto che si avvicina molto alle mie tematiche, ai miei film, ai miei sogni, ha qualcosa di profondo e che mi ha colpito subito. Mi sono lasciato trasportare da Clod Studio in questo nuovo viaggio", ha detto il maestro annunciando la collaborazione.



In Dreadful Bond esploreremo la dimora della famiglia Wharton, "un maniero abbandonato i cui segreti dovranno essere sviscerati dal giocatore, nei panni di un personaggio dall’identità sconosciuta".



Un'avventura in prima persona in cui sarà fondamentale la componente sonora: ogni azione sarà accompagnata da un feedback audio che aiuterà il giocatore a scoprire gli atroci avvenimenti commessi nello scenario e l'identità della misterioso protagonista.



Il lancio di Dreadful Bond è previsto per dicembre 2020 ed è appena stata lanciata una campagna di crowdfunding su Kickstarter: i fondi raccolti saranno utilizzati per ultimare i lavori sulla versione PC e iniziare lo sviluppo per PlayStation 4. Vi lasciamo al primo trailer del gioco, buona visione!