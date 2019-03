Videogiochi: l'Italia alla conquista di San Francisco per la GDC 2019

Si apre quest'oggi la nuova edizione della fiera più importante dedicata agli sviluppatori di videogiochi, la Game Developers Conference 2019 : nella cornice di San Francisco, migliaia di programmatori, designer e artisti da ogni parte del mondo proporranno le ultime novità e tecnologie alla base dei propri progetti. Tra questi, non poteva certo mancare una rappresentativa tutta italiana, composta per l'occasione da 12 team di sviluppo che proporranno più di 20 videogiochi prodotti interamente nel nostro paese.

Dodici i team riuniti sotto al marchio di Games in Italy: 34BigThings, Centric A, Digital Tales, Italian Games Factory, Just Funny Games, Milestone, MixedBag, Strelka Games, Studio Evil, Tiny Bull Studios, Trinity Team e Untold Games.



Insieme, nel padiglione riservato ai progetti italiani, promuoveranno l'iniziativa "Ciao GDC", un evento votato alla promozione dell'industria videoludica italiana all'estero che è stato organizzato grazie alla collaborazione tra il Consolato Generale Italiano a San Francisco, il Ministero dello Sviluppo Economico, ICE-Agenzia e AESVI, l'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani. Per maggiori informazioni, date un'occhiata al video seguente.