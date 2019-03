DStars, l'evento che celebra i videogiochi e sviluppatori italiani

Scopriamo le categorie in gara:



- Best Special Initiative

- Best Development Event

- Best Development School

- Best New Studio

- Studio of The Year

- Game of The Year

- Art & Animation Star

- Programming Star

- Design Star

- Production Star

- Marketing, PR & Biz Dev Star

- Management Star

- Journalism Star

- Far Star

- Industry Star

- Guiding Star (assegnato dagli organizzatori)



Oggi sono stati rivelati i candidati in lizza per ciascun riconoscimento: tra questi, come miglior team di sviluppo italiano troviamo Stormind Games, autori di Remothered: Tormented Fathers (uno dei candidati a Gioco dell'Anno), ma anche professionisti come Massimo Guarini (Ovosonico), Davide Soliani (Ubisoft Milano) e Marco Massarutto (Kunos Simulazioni), in lizza per il premio di Industry Star.



I vincitori saranno annunciati il 29 marzo sul sito ufficiale della manifestazione.