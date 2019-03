Google irrompe nel mercato: conto alla rovescia per la sua console

Google sta per sbarcare concretamente nel mondo dei videogiochi e, in vista dell'annuncio che arriverà martedì 19 marzo , ha pubblicato un video teaser per aumentare l'attesa degli appassionati.

È da tempo che si vocifera dell'esistenza di una console per videogiochi realizzata dall'azienda di Mountain View e la frase che ha accompagnato il filmato, "unitevi a noi mentre sveliamo la nostra visione per il futuro dei videogiochi", non fa altro che confermare i rumor: a quanto pare la console sarà incentrata sulla tecnologia streaming testata questo inverno con Project Stream e Assassin's Creed Odyssey (ve ne abbiamo parlato qui).



Intanto, in attesa dell'evento che si terrà nel corso della Game Developers Conference di San Francisco, Google ha appena assunto Jade Raymond, produttrice dei primi due Assassin's Creed, come Vice Presidente. L'ennesimo segnale che, in un modo o nell'altro, l'azienda voglia far sentire la propria voce all'intera industria dei videogiochi.



La sfida a PlayStation, Xbox e Nintendo è aperta, continuate a seguirci per tutti i dettagli dei prossimi giorni!