L'attore di Mamma ho perso l'aereo è un produttore di videogiochi

Il nuovo traguardo di Macaulay Culkin , celebre volto di Mamma ho perso l'aereo , ha a che fare col mondo dei videogiochi . L'attore statunitense, infatti, è riuscito a diventare produttore esecutivo di ToeJam & Earl: Back in the Groove , seguito del titolo che più ha amato nella sua infanzia.

Finanziato tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter, il nuovo episodio della serie pubblicata per la prima volta su Sega Mega Drive nel 1991 ha fatto il suo debutto proprio in questi giorni su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



Prima di finire nei titoli di coda, Culkin ha visitato più volte gli studi del team di sviluppo per avere degli aggiornamenti sul progetto che ha supportato economicamente e ha dichiarato:



"Sono onorato di avere avuto la possibilità di produrre il nuovo ToeJam & Earl, perché è letteralmente il mio videogioco preferito di tutti i tempi".



Conoscevamo da tempo la passione di Culkin per il titolo: lo scorso anno, pubblicando una simpatica foto su Twitter, indicò una partita a ToeJam & Earl tra le cose migliori da fare anziché guardare la notte degli Oscar (a cui, evidentemente, non era stato invitato).



Insomma, un vero e proprio sogno che si realizza e di cui Kevin, il giovane combinaguai del film, andrebbe sicuramente fiero!