Dal Frankenstein di Warhol ai mondi di Dario Argento e von Trier: addio a Udo Kier

Da giovane si trasferì a Londra per studiare inglese e cominciò quasi per caso a recitare. Gli anni Sessanta e Settanta furono il suo laboratorio creativo: un cinema libero, trasgressivo, dove il suo volto androgino e magnetico trovò spazio naturale. Il suo primo grande riconoscimento arrivò grazie a due film prodotti da Andy Warhol e diretti da Paul Morrissey: "Il mostro è in tavola... barone Frankenstein"(1973) e "Dracula cearca sangue di vergine... e morì di sete!!!" (1974). Pellicole volutamente eccessive, visionarie, in cui Kier diede corpo a un barone e a un vampiro decadente, simboli di un'Europa inquieta e sedotta dall'eccesso. In quegli anni diventò un'icona del cinema underground e d'autore, amato da registi e artisti per la sua capacità di rendere credibili anche i personaggi più estremi.