Pur essendo ancora molto giovane, Spencer Lofranco aveva già all’attivo sette film. Tra i più rilevanti figurano "At Middleton" del 2013, in cui recitò al fianco di Andy Garcia e Vera Farmiga, e "Unbroken" del 2014, il film diretto da Angelina Jolie dedicato alla vita del veterano di guerra Louis Zamperini. Nel 2015 prese parte a "Home", mentre la sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2018 con "Gotti", biopic sul celebre boss mafioso americano. In quell’occasione Lofranco ha lavorato accanto a John Travolta e alla compianta Kelly Preston.