Spencer Lofranco è morto a 33 anni, addio all’attore di "Jamesy Boy" e "Gotti"

Le autorità canadesi indagano sulle cause del decesso avvenuto martedì nella provincia della Columbia Britannica

21 Nov 2025 - 09:37
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

E' morto a 33 anni Spencer Lofranco, attore noto per i ruoli in film di successo come "Jamesy Boy" e "Gotti". La notizia, diffusa dal fratello sui social, ha scosso il mondo dello spettacolo statunitense. Le autorità canadesi indagano sulle cause del decesso avvenuto martedì nella provincia della Columbia Britannica.

Il ricordo del fratello

 Le cause della morte sono infatti sconosciute e ol fratello Santino gli ha reso omaggio con un post su Instagram ì in cui lo ricorda come "una leggenda capace di cambiare la vita delle persone".

Gli inizi

 A 17 anni decise di intraprendere seriamente la carriera di attore, dopo aver affinato le proprie capacità frequentando un corso intensivo annuale alla New York Film Academy. Fu proprio durante questo periodo di formazione che ottenne il suo primo ruolo di rilievo in Jamesy Boy, il film che lo avrebbe consacrato nel panorama cinematografico.

La carriera

 Pur essendo ancora molto giovane, Spencer Lofranco aveva già all’attivo sette film. Tra i più rilevanti figurano "At Middleton" del 2013, in cui recitò al fianco di Andy Garcia e Vera Farmiga, e "Unbroken" del 2014, il film diretto da Angelina Jolie dedicato alla vita del veterano di guerra Louis Zamperini. Nel 2015 prese parte a "Home", mentre la sua ultima apparizione sul grande schermo risale al 2018 con "Gotti", biopic sul celebre boss mafioso americano. In quell’occasione Lofranco ha lavorato accanto a John Travolta e alla compianta Kelly Preston.

