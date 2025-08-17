Logo Tgcom24
L'attore aveva 87 anni

Cinema, addio al "cattivo" di Superman: è morto Terence Stamp

17 Ago 2025 - 19:19
© Ansa

È morto a 87 anni l'attore britannico Terence Stamp. Era diventato celebre negli anni '70 grazie al ruolo del Generale Zod, il cattivo di Superman. La famiglia non ha specificato la causa del decesso. Stamp esordì al cinema nel 1962 con il film "Billy Budd", per il quale venne anche nominato all'Oscar come attore non protagonista e ai Golden Globe come attore emergente. Ha recitato anche con Monica Vitti in "Modesty Blaise" e ha lavorato con Federico Fellini ("Tre passi nel delirio") e Pier Paolo Pasolini ("Teorema"). 

