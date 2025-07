Morta Adriana Asti, grande attrice di cinema e teatro

Da protagonista è stata Felicita, la serva flaubertiana nella trasposizione scritta da Cesare Zavattini per Vittorio De Sica e realizzata poi da Giorgio Ferrara ("Un cuore semplice", 1977). Nel 1999 ha interpretato "Una vita non violenta" di David Emmer e nel 2001 ha partecipato al film corale "Come si fa un Martini" di Kiko Stella. Doppiatrice, tra le altre, di Lea Massari e di Claudia Cardinale, è stata volto anche di film per la tv. Tra gli ultimi film "La meglio Gioventù" di Marco Tullio Giordana, che le aveva affidato il ruolo della madre dei protagonisti, i fratelli interpretati da Luigi Lo Cascio e Alessio Boni. Con Giordana in passato era stata tra le protagoniste anche di "Pasolini, un delitto italiano" e "Quando sei nato non puoi più nasconderti".