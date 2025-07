Il nuovo e inedito "Superman" di James Gunn atterra al cinema

Comunque per James Gunn, che da novembre 2022 è anche co-presidente, co-amministratore e direttore creativo dei DC Studios, il nuovo Superman "è un film diverso che parla di gentilezza umana. Ovviamente ci saranno anche degli idioti tra il pubblico che non lo apprezzeranno proprio per questo, ma se è così vadano a quel paese. Sì questo lavoro parla di politica, parla di moralità. Infatti non si uccide mai, qualunque cosa accada - che è ciò in cui crede Superman - o è giusto trovare un certo equilibrio, come crede la sua compagna Lois Lane?". E poi spiega: "Il film parla della relazione fra loro due e del modo in cui una diversa opinione sulle più importanti questioni morali possa allontanare due persone".