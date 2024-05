La prima foto ufficiale del nuovo Superman: ecco il look di David Corenswet

Il reboot dell'uomo d'acciaio ha il volto di David Corenswer e nello scatto possiamo così vedere il costume e il mantello d'ordinanza che l'attore avrà nel film in arrivo a luglio 2025 che lo stesso Gunn dirigerà in prima persona dopo i successi di "Guardiani della galassia" e "The Suicide Squad" e che ora è a capo di tutti i Dc Studios insieme a Peter Safran.

Nuovo attore per Superman Dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo dei DC Studios infatti i piani generali della produzione sono stati completamente rivoluzionati. Henry Cavill che aveva rivestito i panni di Superman nel 2013 in "Man of Steel", nel 2016 in "Batman vs. Superman" e poi in "Justice League" del 2017, è stato "licenziato" a dicembre 2022. A giugno 2023 è arrivato l'annuncio che David Corenswet sarebbe stato il nuovo Superman al cinema nel prossimo film accanto a Rachel Brosnahan, che vestirà i panni di Lois Lane.

Chi è David Corenswet David Corenswet è conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv "Hollywood" e "The Politician" e lo vedremo presto anche al fianco di Natalie Portman in "The lady in the lake". L'attore sarà protagonista del nuovo film sull'Uomo d'Acciaio, che in precedenza era stato presentato come "Superman: Legacy" e di recente reintitolato semplicemente "Superman".