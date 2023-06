Chi è il nuovo Clark Kent David Corenswet è conosciuto per i suoi ruoli nelle serie tv "Hollywood" e "The Politician" e lo vedremo presto anche al fianco di Natalie Portman in "The lady in the lake". L'attore sarà protagonista di "Superman: Legacy" diretto dallo stesso James Gunn, che sta lavorando alla sceneggiatura mentre l'uscita al cinema è prevista per l'11 luglio 2025. Secondo le prime indiscrezioni Corenswet interpreterà un giovanissimo Kent impegnato al quotidiano "The Daily Planet" prima di diventare Superman.

Chi è la nuova Lois Al suo fianco sul set ci sarà Rachel Brosnahan, conosciuta in Italia soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella serie "La fantastica Mrs. Maisel" e per una parte in "House of Cards". Ha anche affiancato Benedict Cumberbatch in "The Courier" e Christoph Waltz e Willem Dafoe nel western "Dead for a dollar".

Il nuovo film "Partiremo da un Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana", aveva detto Peter Safran, co-CEO di DC Studios, all'inizio del 2023. "È l'incarnazione della verità, della giustizia e del mondo americano. È la gentilezza in un mondo che considera la gentilezza antiquata". Dopo i nomi di David Corenswet e Rachel Brosnahan, nei prossimi giorni si attendono quelli del malvagio Lex Luthor e dell'amico di Clark, Jimmy Olsen.

La svolta nel mondo DC E' un periodo di grandi cambiamenti per il DC Universe dopo l'arrivo di James Gunn e Peter Safran a capo dei DC Studios alla fine del 2022. I due hanno rivoluzionato i piani per tagliare tutti i legami con la vecchia amministrazione che ha comportato numerosi flop. E così non ci sarà un terzo film di Wonder Woman, Henry Cavil non tornerà nei panni di Superman e Jason Momoa in quelli di Aquaman, mentre Black Adam non avrà un sequel. I due hanno quindi preso in mano tutto l'universo cinematografico DC per ricominciare quasi da zero, per sciogliere nodi narrativi troppo complessi e fare una specie di tabula rasa. A febbraio hanno poi presentato i prossimi progetti, dai nuovi film su Batman e Superman, passando per il sequel di Joker.