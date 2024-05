Come sarebbero stati i supereroi Marvel e Dc con i volti delle star anni 80? La risposta grazie alla AI

La Justice League con le star anni 80

Stryder HD ha condiviso due trailer in cui esplora i due universi cinematografici molto diversi se il casting fosse avvenuto negli anni 80. ll concept teaser della possibile Justice League esplora quali eroi farebbero parte della formazione ideale, così come molti dei loro personaggi secondari. Vediamo John Travolta nei panni di Superman ed Harrison Ford in quelli di Batman, ad esempio, con Tom Cruise intepretare Flash, DIane Lane Supergirl e Carrie Fisher Lois Lane. Troviamo un notevole Willem Dafoe trasformarsi in Joker. Alcuni degli attori menzionati nel video hanno finito per ottenere ruoli importanti in DC e Marvel. Abbiamo visto Kevin Costner e Diane Lane nei panni di Jonathan e Martha Kent in "L'Uomo d'Acciaio", Morgan Freeman nei panni di Lucius Fox nella trilogia del Cavaliere Oscuro e Wesley Snipes nei panni del primo Blade in live-action.