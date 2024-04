Un passo e una follia a due in uscita a ottobre

"Cosa è cambiato?" viene chiesto a Phoenix/Joker nel trailer: "E' cambiato che non sono più solo", risponde il protagonista. Ed è questa la grande novità dell'attesissimo secondo capitolo della saga "Joker", che tratterà prevalentemente il periodo trascorso dal personaggio all’Arkham Asylum, il celebre manicomio criminale in cui finisce rinchiuso dopo le sommosse provocate a Gotham City. La pellicola del 2019 finiva con la scena della "liberazione" del protagonista nel generale caos sociale provocato dall'assassinio del conduttore tv. Nel sequel Arthur Fleck non sarà più solo ad affrontare un mondo che lo invita alla violenza. Accanto a lui ci sarà una versione iniziale di Harley Quinn, la dottoressa Harleen Quinzel, psichiatra che lavora con gli internati nel penitenziario e interpretata da Lady Gaga. I due si incontrano ad Arkham Asylum e pianificano la loro fuga: alla fine li vedremo insieme per le strade di Gotham City, dove ballano per poi aggirarsi in costume da Joker e Harley Quinn. Del resto Todd Phillips ha detto sin dall'inizio che, pur trattandosi di un film drammatico, ci saranno elementi da musical, visto che la pellicola integra almeno 15 reinterpretazioni di "canzoni molto note".