Joaquin Phoenix è stato un vero incubo per gli addetti al trucco sul set di "Joker"

Dopo la vittoria ai Golden Globe, Joaquin Phoenix è considerato super favorito anche per la corsa agli Oscar come miglior attore protagonissta. Intanto "Joker" è già nella shortlist dell'Academy per il Miglior Trucco. Durante la presentazione dei film che ambiscono a questa statuetta è venuto alla luce di come il comportamento dell'attore sul set sia stato problematico, trasformandosi in un vero incubo per gli addetti al make-up...