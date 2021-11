Su Canale 5 arriva "Joker": ecco le 5 curiosità sul pluripremiato film con Joaquin Phoenix

Dai quasi 25 chili persi da Joaquin Phoenix per entrare nel personaggio, al famosissimo attore che avrebbe dovuto interpretare il ruolo de protagonista al suo posto. Tante le curiosità che si nascondono dietro le quinte del plurupremiato film "Joker", di cui Canale 5 offre al suo pubblico un prime-time deluxe, martedì 16 novembre. Una imperdibile prima visione in chiaro della pellicola di Todd Phillips , in cui Phoenix è affiancato dal grande Robert De Niro.

Il film si è aggiudicato il Leone d'Oro a Venezia; ha vinto due Golden Globe a Los Angeles; ha ottenuto due BAFTA a Londra; ha conquistato due Oscar, su ben 11 candidature, a Hollywood. Quest’ultimi, un record per l'edizione 2020, la 92esima: "Joker" è stato il primo film basato su un personaggio DC Comics a concorrere nella categoria del miglior film, e il secondo tra quelli in nomination basati su personaggi appartenenti al mondo dei fumetti.

Positive, le recensioni. In molti casi, entusiastiche. Le critiche sono state riservate al messaggio di violenza e alla morale di fondo.

Michael Moore è intervenuto sulla questione affermando: "sì, c'è un pagliaccio disturbato in quello specchio, ma non è solo - siamo lì accanto a lui".

Il critico Maurizio Porro ha scritto che il film è "un miracolo, perché riesce a mescolare in modo sorprendente il fumetto di Batman, con una storia di degrado che ci riguarda da vicino".

Diretta da Todd Phillips ("Una notte da leoni"), prodotta da Bradley Cooper, l’opera ha incassato 1.074 miliardi di dollari.



Ma ecco cinque incredibili curiosità sull'iconico film... più una:



1) Joaquin Phoenix ha dovuto perdere molto peso (quasi 25 chili) per entrare nel ruolo di Joker. L'attore si è sottoposto a una durissima dieta sotto la direzione dello stesso nutrizionista che gli aveva fatto perdere peso per la pellicola "The Master" del 2012.

2) Per il make-up del volto di Joker il regista si è ispirato a John Wayne Gacy, un noto serial killer che si vestiva da ‘Pogo il Clown’ accusato di aver rapito, torturato, sodomizzato e ucciso 33 vittime tra il 1972 e il 1978.

Dalla famiglia hippie a "Joker", Joaquin Phoenix compie 45 anni IPA 1 di 14 IPA 2 di 14 IPA 3 di 14 IPA 4 di 14 IPA 5 di 14 IPA 6 di 14 IPA 7 di 14 IPA 8 di 14 IPA 9 di 14 IPA 10 di 14 IPA 11 di 14 IPA 12 di 14 IPA 13 di 14 IPA 14 di 14 leggi dopo slideshow ingrandisci

3) Per la risata, che lo stesso Joaquin Phoenix ha definito "la parte più difficile del suo personaggio", l'attore ha guardato e “video di persone che soffrono di risata patologica“ e si è ispirato anche a un grande maestro del cinema muto, Buster Keaton, di cui ha studiato i celebri movimenti facciali

4) Nel settembre del 2017, la Warner Bros. aveva preso in considerazione l’idea di far interpretare il Joker a Leonardo DiCaprio.

5) Joker non è stato distribuito in Cina perché considerato pericoloso per l’ordine pubblico. Negli Stati Uniti invece la visione del film è stata vietata ai minori di 17 anni a causa di comportamenti inquietanti, violenza, linguaggio scurrile e contenuti sessuali.

Leggi Anche Tutti i Joker della storia del cinema





E infine: 6) Joaquin Phoenix è il settimo attore a interpretare il Joker sul grande schermo. Gli altri sono stati: Cesar Romero (Batman, 1966), Jack Nicholson (Batman, 1989), Mark Hamill (Batman – La maschera del fantasma, 1993), Heath Ledger (Il cavaliere oscuro, 2008), Jared Leto (Suicide Squad, 2016) e Zach Galifianakis (LEGO Batman – Il film, 2017).