Oscar, and the winner are... "Parasite" e "Joker": l'Academy fa una gaffe e pubblica un tweet con una lista di vincitori

"Parasite" premiato come Miglior film, Migliore sceneggiatura originale e Miglior film straniero e poi Joaquin Phoenix come Miglior attore, e " Joker" nella categoria per la Miglior colonna sonora. L'Academy lancia su Twitter un contest con l'invito a condividere i propri pronostici per la serata degli Oscar e pubblica per errore un tweet con una lista di "vincitori" (subito rimossa ma "salvata" da molti utenti, ndr), che ai follower è sembrata un vero e proprio spoiler.

Social in subbuglio per qualche ora nel tentativo di capire se davvero l'account The Academy si fosse lasciato sfuggire la lista dei vincitori già bella e pronta. Nulla di tutto ciò naturalmente. Dopo aver lanciato il contest "Le mie previsioni", l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha pubblicato un’immagine che conteneva, appunto, un elenco completo di "pronostici", che altro non era se non un esempio di lista per i lettori.

Ma gli utenti sono andati nel panico, credendo che si trattasse della Lista per antonomasia finita online in anticipo per errore. Tutto risolto in poche ore, la calma è tornata a regnare e per conoscere i veri vincitori degli Oscar bisognerà aspettare domenica 9 febbraio.

