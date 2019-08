Tutti i Joker della storia del cinema

La 76esima Mostra del cinema di Venezia è alle porte e mentre le prime star sono già sbarcate in Laguna, cresce l'attesa per i film che verranno proposti quest'anno. Tra le pellicole più attese spazio a "Joker", che vedrà Joaquin Phoenix nei panni del criminale di Gotham City.



Già in passato la figura del Joker, nato nel 1940 nella serie a fumetti "Batman", è stata più volte proposta al cinema e in tv, suscitando molta curiosità tra gli spettatori. Il primo a vestirne i panni fu Cesar Romero nel lungometraggio del 1966 diretto da Leslie Martinson, "Batman". Lo stesso attore fu poi impegnato anche nell'omonima serie televisiva.



Per rivedere Joker al cinema bisogna quindi aspettare il 1989, quando Jack Nicholson si concede una delle sue migliori interpretazioni nella pellicola dedicata all'uomo pipistrello diretta di Tim Burton.



Indimenticabile anche la performance di Heath Ledger ne "Il cavaliere oscuro", uno degli ultimi lavori dell'attore australiano prima della prematura scomparsa. Ha suscitato, invece, opinioni molto contrastanti il Joker interpretato da Jared Leto in "Suicide Squad", il primo senza il classico sorriso deformato.



Non resta dunque che attendere il nuovo film diretto da Todd Phillips.