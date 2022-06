Lady Gaga nella parte di Harley Queen in "Joker 2"... che potrebbe essere un musical

Si tratta di una definizione medica per indicare un disordine mentale simile o identico tra due o più individui, spesso membri della stessa famiglia e che ha fatto subito pensare alla possibilità di un partner nelle avventure di Joker, il cui unico vero compagno/nemico, oltre a Batman, è stato proprio il personaggio della psichiatra Harley Queen, del Manicomio di Arkham, luogo dove ha conosciuto il Joker che, seducendola, l’ha portata dalla sua parte sia come partner criminale che come compagna di vita.

Trasformare in musical il sequel di "Joker" è un altro colpo di genio per Phillips che ha conquistato il box office (un miliardo di biglietti venduti worldwide) e gli Academy Awards (undici candidature e due statuette) quando ha rivisitato l'arcinemico del Cavaliere Oscuro in un anti-eroe solitario.che ha vinto l'Oscar come migliore attore, dovrebbe riprendere la parte del protagonista, anche se non ci sono indicazioni certe che i negoziati siano andati in porto.nata all'inizio degli anni Novanta per "Batman: The Animated Series", ovvero la psichiatrae se ne innamora, è un personaggio chiave negli adattamenti della Warner:ha avuto la parte tre volte tra 2016 e 2021, mentrele ha dato la voce nell'adattamento a cartoni per Hbo Max la cui terza stagione dovrebbe debuttare entro quest'anno.