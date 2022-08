Lady Gaga conferma il suo "balletto a due" a fianco di Joaquin Phoenix nel sequel di "Joker"

Secondo Hollywood Reporter il sequel del film del 2019 diretto da

Todd Phillips e con protagonista Joaquin Phoenix

sarà un musical e sarà ambientato in gran parte nel manicomio di Arkham.

Quando è uscito, nel 2019, "Joker" era stato concepito come un film autonomo, ma dopo aver rastrellato oltre un miliardo di incassi a livello mondiale ed aver ottenuto l'Oscar per Phoenix come miglior attore, è stato considerato naturale metterne in cantiere un seguito.

Le riprese dovrebbero già iniziare a dicembre di quest'anno. Il titolo fa riferimento alla denominazione francese di una sindrome psichiatrica nella quale un sintomo di psicosi (spesso una convinzione delirante, di tipo paranoica) viene trasmessa da un individuo all’altro.

Sempre secondo Hollywood Reporter la Warner Bros. ha bisogno di 'Joker: Folie a' Deux' per salvare la divisione DC Comics, al momento in difficoltà dopo il flop al botteghino di 'The Suicide Squad - Missione suicida' nel 2021. La casa di produzione sta anche tentando di portare avanti i suoi piani con 'The Flash', adattamento cinematografico del fumetto del 1959, previsto per il 2023, mentre ha affossato 'Batgirl' mandando all'aria quasi 100 milioni di dollari e un film quasi completato.