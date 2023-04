"Joker: Folie à Deux", Joaquin Phoenix e Lady Gaga ballano sull'iconica scalinata: ecco i primi scatti

I due protagonisti del film di Todd Phillips sul set in corso a New York

Gli scatti dal set e il bacio di Lady Gaga Negli ultimi scatti dal set le due star di quello che sembra assomigliare sempre più ad un musical, corrono su e giù per la scalinata newyorkese, che si trova nel Bronx, tra Shakespeare ed Anderson avenue West sulla 167esima strada.

Alcune immagini di qualche giorno fa invece mostravano invece una sequenza del film in cui Lady Gaga, che in "Joker 2" veste i panni di Harley Quinn, sale le scale per recarsi al tribunale di Gotham City, mentre viene contestata da alcuni hater. L'attrice torna quindi sui suoi passi e si ferma tutto d'un tratto davanti ad una donna di mezz'età che ha in mano la pagina di un giornalecol titolo Crazy in love, che ritrae la stessa Lady Gaga insieme a Joaquin Phoenix. L'hater le dice: “Andrai all’inferno” e allora Lady Gaga le prende la testa tra le mani e la bacia sulla bocca per poi risponderle: “Ora ci andremo insieme”.

La trama Dalle poche informazioni trapelate si sa solo che il secondo capitolo della saga "Joker" tratterà prevalentemente il periodo trascorso da Joker all’Arkham Asylum, il celebre manicomio criminale in cui finisce rinchiuso dopo le sommosse provocate a Gotham City. La pellicola del 2019 finiva con la scena della "liberazione" di Joker nel generale caos sociale che il suo assassinio del conduttore tv aveva provocato. Nel sequel Arthur Fleck (Joker) non sarà più solo ad affrontare un mondo che lo invita alla violenza. Accanto a lui ci sarà una versione iniziale di Harley Quinn, la dottoressa Harleen Quinzel, psichiatra che lavora con gli internati nel penitenziario.

Joker "Joker" è uscito nel 2019, ha incassato 1 miliardo di dollari e ha fatto guadagnare a Joaquin Phoenix l’Oscar come miglior attore. Ambientato in una Gotham City del 1981, raccontava la trasformazione di Arthur Fleck in Joker, dal suo fallimento da cabarettista fino a diventare una vera e propria mente criminale.



Lady Gaga L'attrice vestirà i panni della psichiatra che diventa spalla di Joker ed è già stata protagonsita sul grande schermo. Harley Quinn è stata infatti interpretata da Margot Robbie nei film "Suicide Squad", "Birds of Prey" e "The Suicide Squad". Al personaggio è dedicata anche una nuova serie animata, "Harley Quinn", su Hbo Max.

Il titolo Fa riferimento alla denominazione francese di una sindrome psichiatrica nella quale un sintomo di psicosi (spesso una convinzione delirante, di tipo paranoica) viene trasmessa da un individuo all’altro. "Si tratta di un disturbo psicotico condiviso caratterizzato dal trasferimento di un quadro delirante da un paziente (il “partner dominante”) a un altro (il “partner sottomesso”) legato al primo da una stretta relazione.

Nel cast accanto a Joaquin Phoenix e Lady Gaga, ci saranno Zazie Beets, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Catherine Keener.

L’uscita nei cinema americani è prevista per il 4 ottobre 2024.