Morto Gianluca Ariemma, l'attore e regista aveva 32 anni

In molti sui social lo hanno ricordato. Tra loro il teatro Tram che ha parlato del suo ultimo spettacolo: I Giusti” è stato l’ultimo spettacolo di Gianluca Ariemma. Lo ha realizzato qui al TRAM, per noi, che abbiamo avuto il privilegio di vedere nascere questa creatura, vederla crescere e andare in scena. Uno spettacolo bellissimo, ma oggi doloroso, perché avremmo voluto rivederlo tante altre volte, con tante altre nuove creazioni. Gianluca non c’è più, ma quello che ha fatto, la sua arte, la sua fantasia, la sua creatività, tutto questo resterà e noi lo ricorderemo. Ciao Gianluca".