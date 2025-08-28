Morto Gianluca Ariemma, l'attore e regista aveva 32 anni

Si era esibito su molti palcoscenici italiani e stranieri, soprattutto in Francia
Lutto nel mondo del teatro e dell'arte. E' morto Gianluca Ariemma, attore e regista. Aveva 32 anni e lottava da tempo con una malattia. I funerali si sono svolti a Caserta, città da cui proveniva. Voce emergente della scena teatrale italiana aveva lavorato su molti palcoscenici anche all'estero, soprattutto in Francia.
Si era diplomato all’Accademia d’Arte del Dramma Antico di Siracusa e a Caserta aveva lavorato molto con il Teatro Civico 14, dove aveva presentato "Open Mic Farm", ispirato a "La fattoria degli animali" di George Orwell, spettacolo grazie al quale aveva ricevuto molti riconoscimenti, tra cui una Menzione Speciale al Fringe Milano Off 2023 e ottenuto la vittoria al Fantasio Festival di Regia.
"Oggi il nostro cuore è più pesante di un’assenza che non avremmo mai voluto", si legge sul profilo Facebook del Teatro: "È venuto a mancare Gianluca Ariemma, attore, autore, amico.
Lo scorso anno ci aveva regalato il suo Open Mic Farm, portando al Teatro Civico 14 il suo sguardo unico, la sua ironia tagliente, la sua umanità vera. Lo ricordiamo con gratitudine e con dolore, con il sorriso che sapeva accendere e con la forza che metteva nel teatro e nella vita. Ci stringiamo forte alla sua famiglia e a chi lo ha amato. Il Teatro Civico 14 non dimentica il tuo passaggio, la tua voce, la tua luce".
In molti sui social lo hanno ricordato. Tra loro il teatro Tram che ha parlato del suo ultimo spettacolo: I Giusti” è stato l’ultimo spettacolo di Gianluca Ariemma. Lo ha realizzato qui al TRAM, per noi, che abbiamo avuto il privilegio di vedere nascere questa creatura, vederla crescere e andare in scena. Uno spettacolo bellissimo, ma oggi doloroso, perché avremmo voluto rivederlo tante altre volte, con tante altre nuove creazioni. Gianluca non c’è più, ma quello che ha fatto, la sua arte, la sua fantasia, la sua creatività, tutto questo resterà e noi lo ricorderemo. Ciao Gianluca".
Commenti (0)