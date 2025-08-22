L'attrice Lucrezia Baccichet morta a 28 anni in un incidente stradale

Era in vacanza nel Foggiano, terra d'origine di alcuni familiari
L'attrice ventottenne Lucrezia Baccichet è morta a causa di un incidente stradale sulla provinciale tra Foggia e Troia, il paese d'origine di alcuni suoi familiari. Originaria di Milano e residente a Roma, era in Puglia per qualche giorno di vacanza. La donna viaggiava a bordo di un'auto insieme ai genitori e a due parenti. La vettura si è scontrata con un furgone con sette persone a bordo. La giovane attrice è morta sul colpo dopo essere stata sbalzata sull'asfalto.
Lucrezia Baccichet aveva studiato al Centro Intensivo Allenamento Permanente Attori, e aveva frequentato il corso di cinema della Scuola Mohole di Milano. A teatro aveva recitato in “Annarella” di Alessandro Iori e "Ariel Saga Movie" di Francesco Oliveri. E' stata nel cast nel film del 2023 "Il meglio di te" diretto da Fabrizio Maria Cortese, con Maria Grazia Cucinotta. Nel 2024 aveva scritto un libro, "Io sono - manuale di sopravvivenza al mondo della apparenze".
