L'attrice Lucrezia Baccichet morta a 28 anni in un incidente stradale

Lucrezia Baccichet aveva studiato al Centro Intensivo Allenamento Permanente Attori, e aveva frequentato il corso di cinema della Scuola Mohole di Milano. A teatro aveva recitato in “Annarella” di Alessandro Iori e "Ariel Saga Movie" di Francesco Oliveri. E' stata nel cast nel film del 2023 "Il meglio di te" diretto da Fabrizio Maria Cortese, con Maria Grazia Cucinotta. Nel 2024 aveva scritto un libro, "Io sono - manuale di sopravvivenza al mondo della apparenze".