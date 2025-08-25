Morta a 42 anni l'attrice spagnola Veronica Echegui: recitò anche in Italia con Toni Servillo

Nata a Madrid nel 1983, Echegui, il cui nome completo era Veronica Fernandez de Echegaray, si era affermata come una delle interpreti di maggiore talento della sua generazione. La sua carriera era decollata nel 2006 con il ruolo da protagonista in "Yo soy la Juani" di Bigas Luna. La sua capacità di dare profondità a personaggi complessi le ha permesso di ottenere riconoscimenti per le sue interpretazioni in film come "El patio de mi cárcel" (2008) e "Katmandú, un espejo en el cielo" (2011), che entrambi le valsero una candidatura come miglior attrice protagonista. E di ottenere successi in film come "Lasciati andare", interpretato al fianco di Toni Servillo, Luca Marinelli e Carla Signoris, pellicola che aveva ottenuto 3 candidature ai Nastri D'Argento nel 2017 per Miglior commedia, Migliore attore protagonista e Migliore attrice non protagonista.