Morto Tatsuya Nakadai, leggendario attore giapponese di "Ran" e "Kagemusha"

Aveva 92 anni, ed è stato interprete prediletto dei registi Akira Kurosawa e Masaki Kobayashi
© Afp
E' morto a 92 anni Tatsuya Nakadai, uno degli attori cinematografici più celebrati del Giappone, e protagonista di titoli cult di Akira Kurosawa come "Ran", "Kagemusha" e "Anatomia di un rapimento", è morto. Con oltre 100 ruoli nel corso della sua carriera lunga sette decenni, Nakadai ha abbracciato un vero e proprio gotha del cinema giapponese della seconda metà del XX secolo, collaborando con registi come Masaki Kobayashi, Hiroshi Teshigahara, Mikio Naruse e Kon Ichikawa. Si considerava principalmente un attore teatrale e non firmò mai un contratto globale con nessuno studio giapponese, il che gli permise di lavorare con molti registi diversi.
Uno dei suoi primi lavori importanti sullo schermo fu un ruolo non accreditato come prigioniero nel dramma di Kobayashi del 1953 "La stanza dalle pareti spesse", dando inizio a una collaborazione che sarebbe continuata per i successivi tre decenni e che includeva titoli come "La rivolta dei samurai" e "Kwaidan". Per il pubblico occidentale, Nakadai è forse più noto per il suo ruolo da protagonista nel dramma di Kurosawa del 1985 "Ran", un'epopea di guerra ambientata nel periodo Sengoku ispirata al "Re Lear" di Shakespeare, che valse a Kurosawa la sua unica nomination all'Oscar per la regia. Poco più che cinquantenne, Nakadai interpretò un personaggio molto più maturo, con un trucco intenso e spettrale, per interpretare un signore della guerra desolato e stanco del mondo.
Nakadai è stato un punto fermo del genere chanbara, protagonista di alcuni dei film di samurai più longevi, tra cui l'esistenzialista "Harakiri" di Kobayashi e il più comico "Kill!" di Kihachi Okamoto. Ha interpretato il cattivo sorridente al fianco dell'eroe accigliato di Toshiro Mifune due volte: come un gangster sorridente e armato in "Yojimbo" del 1961 e come un samurai più calvo e orgoglioso in "Sanjuro" del 1962, quest'ultimo conclusosi con una delle scene di morte più memorabili e sanguinose dell'epoca. Mifune e Kurosawa avrebbero collaborato di nuovo nel thriller sui rapimenti del 1963 "High and Low", in cui Nakadai interpretava il detective capo che allestisce il campo base nel lussuoso appartamento dell'insensibile protagonista di Mifune. Alla fine degli anni '70, Kurosawa scelse di nuovo Nakadai, questa volta per dirigere l'epico "Kagemusha".
Nakadai continuò a recitare sullo schermo per tutta la seconda metà della sua vita. Fu doppiatore nel film del 2013 "La storia della principessa splendente" e tornò persino alla longeva saga di Zatoichi con il revival del 2010 "Zatoichi: The Last". Ma Nakadai si considerava innanzitutto un attore teatrale, e il lavoro più acclamato dei suoi ultimi anni arrivò sul palcoscenico, dirigendo produzioni di "Morte di un commesso viaggiatore", "Barrymore" e "Don Chisciotte". Interpretò Amleto, Macbeth, Otello e Riccardo III per tutta la sua carriera. Ha vinto due dei premi Blue Ribbon del Giappone, il primo per "Harakiri" nel 1962 e il secondo per "Kagemusha" e "La battaglia di Port Arthur" nel 1980. Nel 2015 ha ricevuto l'Ordine della Cultura, la più alta onorificenza giapponese per il contributo alle arti e alle scienze.