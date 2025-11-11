Morto Tatsuya Nakadai, leggendario attore giapponese di "Ran" e "Kagemusha"

Nakadai continuò a recitare sullo schermo per tutta la seconda metà della sua vita. Fu doppiatore nel film del 2013 "La storia della principessa splendente" e tornò persino alla longeva saga di Zatoichi con il revival del 2010 "Zatoichi: The Last". Ma Nakadai si considerava innanzitutto un attore teatrale, e il lavoro più acclamato dei suoi ultimi anni arrivò sul palcoscenico, dirigendo produzioni di "Morte di un commesso viaggiatore", "Barrymore" e "Don Chisciotte". Interpretò Amleto, Macbeth, Otello e Riccardo III per tutta la sua carriera. Ha vinto due dei premi Blue Ribbon del Giappone, il primo per "Harakiri" nel 1962 e il secondo per "Kagemusha" e "La battaglia di Port Arthur" nel 1980. Nel 2015 ha ricevuto l'Ordine della Cultura, la più alta onorificenza giapponese per il contributo alle arti e alle scienze.