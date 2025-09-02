Addio a Graham Greene, l'attore nativo americano che divenne celebre per "Balla coi lupi"

È morto Graham Greene, l'attore canadese nativo americano diventato celebre a inizio anni 90 per il ruolo del guerriero Uccello scalciante nel film "Balla coi lupi" di Kevin Costner, per il quale aveva ottenuto una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista. "È con profonda tristezza che annunciamo la serena scomparsa del leggendario e pluripremiato attore canadese Graham Greene", ha dichiarato il suo manager Gerry Jordan in un comunicato alla CBC News. L'emittente ha riferito che la morte è avvenuta per cause naturali. Greene, che aveva 73 anni, nella sua carriera ha interpretato oltre 50 film, alcuni dei quali di grande successo, come "Cuore di tuono", "Maverick", "Die Hard - Duri a morire", "Il miglio verde" e "The Twilight Saga: New Moon", e moltissime serie tv. Era un membro della Nazione Oneida, parte della Riserva delle Sei Nazioni nell'Ontario meridionale.