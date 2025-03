"Profondo rosso" compie 50 anni: torna al cinema e rivive in concerto live al Roma Film Music Fest

Il 7 marzo 1975 usciva al cinema "Profondo rosso" di Dario Argento. Diventerà uno dei titoli più importanti del genere. Dopo cinquant'anni, il più amato e iconico film del “Maestro del brivido” continua a incantare e turbare il pubblico, con la sua combinazione di ansia e di inquietudine. Tra l’onirico e l’ipnotico, l’efferato e il musicale, costituisce ancora oggi un’esperienza cinematografica insuperabile, capace di offrire l'opportunità di immergersi nell'oscurità e in atmosfere enigmatiche come pochi altri titoli sono stati in grado di fare in questi decenni. Per l'occasione la pellicola torna nelle sale restaurato in 4K, frutto di una collaborazione tra RTI-Mediaset e Cat People.