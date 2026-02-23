Bafta 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra” con DiCaprio
Grande vincitore ai Golden Globe, il film di Paul Thomas Anderson prosegue la corsa agli Oscar. Riconoscimenti anche a “Sinners” e “Frankenstein”
Bafta 2026, “Una battaglia dopo l’altra”: Andy Jurgensen, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Paul Thomas Anderson, Sara Murphy, Chase Infiniti, Benicio del Toro e Cassandra Kulukundis © IPA
Ai Bafta 2026 “Una battaglia dopo l'altra” del regista americano Paul Thomas Anderson si è aggiudicato sei premi, incluso quello per il miglior film. La 79esima edizione degli Oscar britannici, che si tiene ogni anno alla Royal Festival Hall di Londra, ha visto trionfare il thriller d’azione che vede tra i suoi protagonisti Leonardo DiCaprio.
I film premiati ai Bafta 2026
I riconoscimenti britannici offrono, di fatto, un’anteprima di quello che potrebbe accadere ai prossimi Academy Awards di Hollywood, che verranno assegnati nella notte italiana tra il 15 e il 16 marzo. Tra le pellicole che si sono aggiudicati premi anche la saga di vampiri "Sinners" e il racconto horror gotico "Frankenstein", che ne hanno vinti tre ciascuno, mentre la tragedia familiare shakespeariana "Hamnet" ne ha portati a casa due, tra cui quello di miglior film britannico.
Grande vincitore dei Golden Globe a gennaio e favorito nella corsa agli Oscar, "Una battaglia dopo l’altra", l'esplosivo film di Paul Thomas Anderson su un gruppo di rivoluzionari in un conflitto caotico con lo Stato, ha vinto premi per la regia, la sceneggiatura non originale, la fotografia e il montaggio, nonché per l'interpretazione non protagonista di Sean Penn nei panni di un ufficiale militare ossessionato. Ritirando il premio per la regia, Anderson ha reso omaggio al suo storico aiuto regista, Adam Somner, scomparso per via di un cancro nel novembre 2024, poche settimane dopo l'inizio delle riprese.
La beniamina dei bookmaker, Jessie Buckley, ha vinto il premio come migliore attrice per aver interpretato la madre in lutto Agnes Hathaway, moglie di William Shakespeare, in "Hamnet". È la prima interprete irlandese a vincere un premio in questa categoria ai Bafta.
© IPA
Bafta 2026, Jessie Buckley
Con grande sorpresa, Robert Aramayo ha vinto la categoria miglior attore per la sua interpretazione in "I Swear", film drammatico indipendente britannico su un attivista per le persone affette dalla sindrome di Tourette. Il 33enne britannico è apparso sbalordito e ha definito la vittoria sui colleghi Ethan Hawke, Michael B. Jordan, Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet come "assolutamente folle".
© IPA
Bafta 2026, Robert Aramayo
"Sinners" si è portato a casa i premi per la sceneggiatura originale del regista Ryan Coogler, la colonna sonora del film e per l'interpretazione di Wunmi Mosaku come attrice non protagonista nel ruolo dell'erborista e guaritrice Annie. L’artista britannico-nigeriana ha affermato di aver trovato nel ruolo "una parte delle mie speranze, del mio potere ancestrale e del mio legame, che pensavo di aver perso o che ho cercato di offuscare come immigrata che cerca di integrarsi".
Divi di Hollywood e celebrità britanniche
Tra le star riunite alla Royal Festival Hall di Londra che hanno calcato il red carpet per la cerimonia di premiazione, presentata dall'attore scozzese Alan Cumming, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Emma Stone, Cillian Murphy, Glenn Close ed Ethan Hawke. Alla cerimonia hanno preso parte anche il principe William e la moglie Kate Middleton, nella loro prima apparizione pubblica dopo l'arresto dello zio Andrea Mountbatten Windsor.