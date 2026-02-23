Bafta 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra” con DiCaprio

"Sinners" si è portato a casa i premi per la sceneggiatura originale del regista Ryan Coogler, la colonna sonora del film e per l'interpretazione di Wunmi Mosaku come attrice non protagonista nel ruolo dell'erborista e guaritrice Annie. L’artista britannico-nigeriana ha affermato di aver trovato nel ruolo "una parte delle mie speranze, del mio potere ancestrale e del mio legame, che pensavo di aver perso o che ho cercato di offuscare come immigrata che cerca di integrarsi".