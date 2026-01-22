Il film che ha catalizzato l'attenzione è senza dubbio "Sinners - I peccatori" di Ryan Coogler. L'horror politico a sfondo vampiresco, intriso di blues, ha ottenuto un numero di nomination senza precedenti: ben 15 (o 16 considerando la nuova categoria), superando il record storico di 14 candidature detenuto da capolavori come "Titanic", "La La Land" ed "Eva contro Eva". Oltre alla candidatura come miglior film, Coogler è in corsa anche per la miglior regia e la sceneggiatura originale, mentre Michael B. Jordan, impegnato in un doppio ruolo, conquista la sua prima nomination come miglior attore protagonista.