Nella top ten del 2024 c'erano Anatomia di Una Caduta e La Zona di Interesse mentre. L'anno scorso, concorrevano Emilia Pérez e I'm Still Here. Quest'anno, Un Semplice Incidente dell'iraniano Jafar Panahi candidato dalla Francia e Palma d'Oro a Cannes 2025, L'Agente Segreto del Brasile e il norvegese Sentimental Value sono i favoriti, grazie a una percentuale di elettori dell'Academy sempre più internazionale (il 24% vive fuori dall'America). Un forte segnale in risposta alla politica del presidente Donald Trump, che mesi fa ha minacciato di imporre dazi al 100% sulle produzioni extra USA.