Spettacolo
Lutto nel mondo del cinema

Morto Stuart Craig, scenografo di "Harry Potter": vinse tre premi Oscar

Da tempo era affetto dal morbo di Parkinson, aveva 83 anni e conquistò la famosa statuetta per film iconici come "Gandhi", "Le Relazioni Pericolose" e "Il Paziente Inglese": creò anche il castello di Hogwarts nella famosa saga

09 Set 2025 - 17:31
È morto a 83 anni il grande scenografo Stuart Craig, vincitore di tre premi Oscar e autore anche delle scene di tutti i film della saga di "Harry Potter". Creò anche il castello di Hogwarts nella saga. Il decesso è avvenuto domenica, ma la notizia è stata diffusa solo dopo sui media. Craig era da tempo affetto dal morbo di Parkinson e lascia la moglie Patricia e due figlie.

Le sue scenografie

 Nato nel 1942 a Norwich, in Inghilterra, Craig iniziò a lavorare nel mondo del cinema in veste di art director. Si fece un nome a partire dagli Anni 70, collaborando a produzioni importanti come "Superman" e "L'Ultimo Ponte". La prima nomination agli Oscar arrivò poi per la scenografia di "Elephant Man", di David Lynch, che in patria gli valse un Bafta.

I tre Oscar

 Quindi fu al fianco di Richard Attenborough in "Gandhi" e in "Viaggio in Inghilterra" e fu scenografo di altri successi quali "Notting Hill", "La Leggenda di Tarzan" o "Il Signore delle Scimmie". L'Academy gli assegnò l'Oscar nel 1983 per "Gandhi", nel 1989 per "Le Relazioni Pericolose" e nel 1997 per "Il Paziente Inglese", innalzandolo - per la sua categoria - nell'empireo di Hollywood.

