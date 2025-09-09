Morto Stuart Craig, scenografo di "Harry Potter": vinse tre premi Oscar

È morto a 83 anni il grande scenografo Stuart Craig, vincitore di tre premi Oscar e autore anche delle scene di tutti i film della saga di "Harry Potter". Creò anche il castello di Hogwarts nella saga. Il decesso è avvenuto domenica, ma la notizia è stata diffusa solo dopo sui media. Craig era da tempo affetto dal morbo di Parkinson e lascia la moglie Patricia e due figlie.