Iniziate le riprese di "Harry Potter": ecco i nuovi protagonisti

La sceneggiatura della serie è a cura di Francesca Gardiner, che ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Per rilanciare una saga così popolare, il casting è stato particolarmente accurato. Trovare i protagonisti giusti per trasportare il magico mondo di Harry Potter sul piccolo schermo è stata una sfida importante per la produzione. "l talento di questi attori è straordinario e non vediamo l'ora che il pubblico possa assistere alla magia che si creerà tra loro. Vogliamo ringraziare le decine di migliaia di bambini che hanno partecipato alle audizioni. È stato un vero piacere scoprire una moltitudine di giovani talenti," avevano fatto sapere la Gardiner e Mark Mylod, produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie.