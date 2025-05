I tre giovani attori si uniranno al cast di adulti già annunciato con John Lithgow nel ruolo del Professor Silente, Janet McTeer in quello della Professoressa McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo del Professor Piton, Nick Frost in quello di Rubeus Hagrid, Paul Whitehouse in quello di Argus Gazza e Luke Thallon in quello di Quirinus Quirrell. La serie, si legge sul sito ufficiale, "sarà un fedele adattamento dell'amata saga di libri dell'autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling. La serie presenterà un nuovo cast che guiderà una nuova generazione di fandom, ricca di dettagli fantastici e personaggi amatissimi che i fan di Harry Potte' amano da oltre venticinque anni. Ogni stagione porterà Harry Potter e queste incredibili avventure a un nuovo pubblico in tutto il mondo".