The Game Awards: 171 milioni di livestream, record per gli Oscar dei videogiochi

Come da tradizione, l'evento ha alternato premiazioni e annunci esclusivi. Tra le presentazioni dell'edizione 2025 figurano Divinity di Larian Studio, Control: Resonant di Remedy Entertainment e il ritorno di Tomb Raider in due progetti distinti: il rifacimento del primo episodio e un nuovo capitolo che vedrà una Lara Croft più matura. In totale, sono stati presentati oltre 50 nuovi trailer e videogiochi.