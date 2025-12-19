The Game Awards: 171 milioni di livestream, record per gli Oscar dei videogiochi

Il grande evento dei videogiochi cresce dell'11% rispetto al 2024, picco di 4,4 milioni di spettatori contemporanei sulle principali piattaforme occidentali
© Ufficio stampa
L'edizione 2025 dei The Game Awards, la cerimonia degli "Oscar dei videogiochi", segna un nuovo primato di pubblico: stando alle stime diffuse dagli organizzatori, l'edizione andata in scena la scorsa settimana a Los Angeles avrebbe totalizzato 171 milioni di livestream in tutto il mondo considerando l'intera durata della trasmissione, con un incremento dell'11% rispetto ai 154 milioni raggiunti nel 2024.
Nel conteggio rientrano le visualizzazioni raccolte su YouTube, Twitch, Steam, TikTok Live, X, Kick, Facebook e Instagram Live, oltre ai dati di audience in Cina attraverso diverse reti e in India su JioHotstar. Sul fronte del pubblico in diretta, l'evento avrebbe raggiunto un picco di 4,4 milioni di spettatori contemporanei sommando Twitch, YouTube e le altre piattaforme occidentali, in crescita del 9% rispetto al 2024.
Su YouTube, il canale ufficiale di TGA avrebbe toccato un massimo di 1,4 milioni di spettatori simultanei (+8%). Considerando anche i "co-stream" (oltre 8.600 canali che hanno ritrasmesso in diretta l'evento, un dato da record) il picco complessivo su YouTube sarebbe salito a 2,4 milioni (+9% rispetto al 2024). Non sono cresciuti solo gli ascolti: secondo gli organizzatori, anche il voto verificato del pubblico è aumentato di oltre il 10%, superando i 123 milioni di voti, includendo la categoria Players' Voice.
La serata ha avuto un protagonista netto, Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive, gioco di ruolo a turni che ha conquistato nove premi su dodici candidature, tra cui il riconoscimento come miglior gioco dell'anno, la migliore direzione di gioco, la migliore direzione artistica e la migliore colonna sonora, mentre il premio per la miglior interpretazione è andato a Jennifer English per il ruolo di Maelle.
Come da tradizione, l'evento ha alternato premiazioni e annunci esclusivi. Tra le presentazioni dell'edizione 2025 figurano Divinity di Larian Studio, Control: Resonant di Remedy Entertainment e il ritorno di Tomb Raider in due progetti distinti: il rifacimento del primo episodio e un nuovo capitolo che vedrà una Lara Croft più matura. In totale, sono stati presentati oltre 50 nuovi trailer e videogiochi.
The Game Awards è il maggiore evento dedicato ai videogiochi, che dal 2014 è diventato lentamente un punto di riferimento per l'intero settore. L'edizione 2025 della cerimonia ideata e presentata da Geoff Keighley, secondo gli organizzatori, rappresenta l'undicesimo anno consecutivo in cui l'evento ha stabilito un nuovo record di pubblico.