Videogiochi, Clair Obscur: Expedition 33 trionfa ai The Game Awards 2025

Clair Obscur: Expedition 33 omaggia i vecchi giochi di ruolo
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Pioggia di premi e record storico per il gioco di ruolo francese, che domina la cerimonia degli "Oscar dei videogiochi" nonostante i grandi nomi rivali
© Ufficio stampa
I The Game Awards 2025, la cerimonia degli "Oscar dei videogiochi", si sono chiusi con un verdetto netto. Clair Obscur: Expedition 33 ha vinto il premio di Gioco dell'anno, dominando l'evento come raramente era accaduto in passato: il gioco di ruolo non ha ottenuto solo il riconoscimento più prestigioso ma ha raccolto nove premi, stabilendo un record per il maggior numero di statuette conquistate da un unico titolo.
Il progetto firmato dallo studio francese Sandfall Interactive, già molto apprezzato dalla critica, diventa così il titolo più premiato durante un'edizione dell'evento ideato e condotto da Geoff Keighley, superando il precedente record detenuto da The Last of Us: Parte II nel 2020, quando il gioco d'azione realizzato da Naughty Dog ottenne sette riconoscimenti.
Un dato che rende bene l'idea di quanto Clair Obscur abbia monopolizzato la competizione: oltre al riconoscimento come Gioco dell'anno, l'avventura francese ha conquistato premi importanti come miglior gioco indipendente e miglior esordio di uno studio "indie", ma anche categorie centrali per le produzioni narrative come miglior regia, miglior narrazione e miglior direzione artistica. A completare il risultato sono arrivati anche i premi per la miglior colonna sonora, il miglior gioco di ruolo e la miglior interpretazione, assegnato all'attrice e doppiatrice Jennifer English.
Clair Obscur aveva già fatto parlare di sé prima della cerimonia per un altro record: con ben tredici nomination, il gioco di ruolo era diventato il videogame più candidato nella storia dell'evento The Game Awards. La notte delle premiazioni ha trasformato quell'attesa in un trionfo difficilmente contestabile, nonostante le due categorie in cui il progetto non è riuscito a imporsi: miglior design audio, vinta da Battlefield 6, e il premio votato dal pubblico "Players' Voice", che è andato a Wuthering Waves.
© Ufficio stampa
© Ufficio stampa
Nel resto della serata, tra trailer, annunci e ospiti musicali, i riconoscimenti sono andati a titoli e protagonisti molto diversi tra loro. Grand Theft Auto VI si è imposto come il videogioco più atteso del 2026, confermando l'entusiasmo che circonda il prossimo capitolo della serie di Rockstar Games. Sul fronte dei generi, Hades II ha ottenuto il riconoscimento come miglior gioco d'azione, mentre Hollow Knight: Silksong ha prevalso tra i titoli che fondono azione e avventura.
Il sorprendente Arc Raiders ha conquistato la statuetta per il miglior titolo multiplayer, mentre tra i videogiochi "in continua evoluzione" si è distinto No Man's Sky, che nonostante la partenza disastrosa ha saputo riconquistare il pubblico aggiornamento dopo aggiornamento, diventando un'esperienza imprescindibile per chi ama lo spazio e la fantascienza. Tra gli adattamenti per il piccolo e grande schermo, arriva il premio per la seconda stagione della serie tv di The Last of Us.