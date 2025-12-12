Videogiochi, Clair Obscur: Expedition 33 trionfa ai The Game Awards 2025

Un dato che rende bene l'idea di quanto Clair Obscur abbia monopolizzato la competizione: oltre al riconoscimento come Gioco dell'anno, l'avventura francese ha conquistato premi importanti come miglior gioco indipendente e miglior esordio di uno studio "indie", ma anche categorie centrali per le produzioni narrative come miglior regia, miglior narrazione e miglior direzione artistica. A completare il risultato sono arrivati anche i premi per la miglior colonna sonora, il miglior gioco di ruolo e la miglior interpretazione, assegnato all'attrice e doppiatrice Jennifer English.