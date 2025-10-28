Battlefield 6: presto la "battaglia reale" dello sparatutto

L'attesa per la "battaglia reale" di Battlefield dura ormai da diversi mesi: lo scorso luglio sono circolate tracce e filmati di prova, mentre ad agosto il responsabile della comunità dello sparatutto ha confermato che i test erano in corso in un programma chiuso, chiamato Battlefield Labs. Il sito ModernWarzone ha rilanciato nei giorni scorsi il nome di "REDSEC" e la possibilità del debutto assieme alla Stagione 1 di Battlefield 6, attesa proprio nelle prossime ore.