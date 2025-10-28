Battlefield 6: presto la "battaglia reale" dello sparatutto

Il confronto con Call of Duty si accende: Battlefield Studios prepara la presentazione di REDSEC, Activision risponde con iniziative per il suo sparatutto
© Ufficio stampa
La serie sparatutto di Battlefield si prepara a entrare nel mondo dei "battle royale", i videogiochi in cui vince l'ultima squadra (o persona) rimasta in campo, con una nuova modalità per Battlefield 6 intitolata "REDSEC": la nuova esperienza prodotta da Electronic Arts, che dovrebbe esordire in formato gratuito come prodotto a sé stante, potrebbe arrivare a sorpresa su PC, PlayStation e Xbox nelle prossime ore.
La conferma è arrivata dallo stesso editore americano, che ha confermato l'arrivo del trailer ufficiale di gameplay per Battlefield REDSEC per le ore 16:00 del 28 ottobre: la descrizione del video lascia intendere l'arrivo del nuovo sparatutto di Battlefield Studios subito dopo la presentazione, una strategia nota nel settore dei videogiochi come "shadow drop".
L'attesa per la "battaglia reale" di Battlefield dura ormai da diversi mesi: lo scorso luglio sono circolate tracce e filmati di prova, mentre ad agosto il responsabile della comunità dello sparatutto ha confermato che i test erano in corso in un programma chiuso, chiamato Battlefield Labs. Il sito ModernWarzone ha rilanciato nei giorni scorsi il nome di "REDSEC" e la possibilità del debutto assieme alla Stagione 1 di Battlefield 6, attesa proprio nelle prossime ore.
Il tempismo non passa inosservato neppure alla concorrenza: Activision ha annunciato una prova gratuita di Call of Duty: Black Ops 6 (relativa al comparto multigiocatore e alla modalità cooperativa "Zombi") fino al 3 novembre, un'iniziativa che molti leggono come contromossa diretta per contrastare la possibile popolarità della nuova modalità aspettando l'uscita del prossimo capitolo dello sparatutto, Call of Duty: Black Ops 7, che farà il suo debutto a novembre.
È l'ultimo atto di una rivalità che anima l'autunno dei videogiochi: da un lato Battlefield, che ha promesso un ritorno a un'estetica più realistica e a un'esperienza più simile al passato, dall'altro Call of Duty, che alterna tematiche serie a collaborazioni che strizzano l'occhio alla "cultura pop".
Intanto, partirà oggi la Stagione 1 di Battlefield 6, con tre ondate di contenuti gratuiti tra ottobre e dicembre che segneranno il debutto di nuove mappe, modalità e armi. Se REDSEC sarà davvero uno sparatutto separato distribuito in formato free-to-play, seguirà la strada già battuta da Warzone per Call of Duty: nessun acquisto del gioco principale necessario, ma un ingresso libero per tutti.